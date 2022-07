Spread Btp-Bund balza a 241 punti, poi ripiega a 239

Non si allenta la tensione sui titoli di Stato in Europa in vista della riunione della Fed. Lo spread tra Btp e Bund sale a 241 punti, portandosi a livello del 14 giugno scorso, per poi ripiegare a 239 punti. In aumento di 10 punti base il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,33% In tensione anche i tassi dei titoli di Stato dei Paesi 'periferici' con quello spagnolo al 2,13% (+3,5 punti) e quello greco al 2,98% (+3 punti).



Torna positivo per la prima volta da giugno del 2020 il rendimento del Bot a 6 mesi offerto in asta dal Tesoro. Il rendimento è salito a 0,628% da -0,088% del collocamento di maggio. Assegnati 6 miliardi di euro a fronte di una domanda che ha raggiunto gli 8,817 miliardi.