Sindacati, in dl aiuti non bonus ma decontribuzione

Non una replica del bonus 200 euro ma un intervento di "decontribuzione": lo ha annunciato il governo per il prossimo decreto aiuti secondo quanto riferiscono i segretari di Cisl Luigi Sbarra e Uil Pierpaolo Bombardieri al termine dell'incontro a Palazzo Chigi.



"Ci hanno detto che i interviene sulla decontribuzione dei lavoratori dipendenti quindi si aumenta il netto in busta paga" ha detto Bombardieri, spiegando che ancora non si hanno però i dettagli della misura.



"E' la base di partenza del confronto" con le parti sociali, ha confermato anche il ministro Andrea Orlando lasciando la sede del governo.