Saipem: avvio con botto in Piazza Affari dopo semestrale

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Avvio con il botto per Saipem in Piazza Affari dopo i contri semestrali. Il titolo guadagna il 5,59% a 0,78 euro. Dopo aver ridotto pla perdita a 130 milioni e incrementato i ricavi del 39% oltre i 4,43 miliardi di euro il Gruppo conferma gli obiettivi per l'anno in corso previsti nel Piano 2022-2028, con oltre 500 milioni di Mol e un indebitamento finanziario netto post Ifrs-16 di circa 800 milioni di euro.

(ANSA).