Lavoro: Inail, nel primo trimestre superati casi covid 2021

Con 80.994 contagi sul lavoro denunciati all'Inail, il primo semestre 2022 pesa al momento per il 29,1% sul totale delle infezioni di origine professionale segnalate all'Inail dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno. Nei primi tre mesi di quest'anno, in particolare, si sono superati i casi registrati nell'intero 2021.



Gennaio si colloca per numero di contagi denunciati (29.615) solo dopo novembre 2020 e i mesi successivi, anche se tendenzialmente in decrescita, risultano tra quelli con più casi dal gennaio 2021 in poi. Lo comunica Inail.