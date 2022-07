Germania: la fiducia dei consumatori scende ai minimi storici

L'indice Gfk sulla fiducia dei consumatori della Germania ad agosto scende oltre le attese ai minimi storici a -30,6 punti, rispetto al -27,7 di luglio.



"Oltre alle preoccupazioni per l'interruzione delle catene di approvvigionamento, per la guerra in Ucraina e per l'impennata dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, si aggiungono le preoccupazioni per l'approvvigionamento di gas per le imprese e le famiglie il prossimo inverno", afferma Rolf Buerkl di GfK.



L'indice di fiducia delle famiglie francesi a luglio è sceso per il settimo mese consecutivo a 80 punti, rispetto agli 82 punti di giugno. Lo rende noto l'agenzia nazionale di statistica Insee.