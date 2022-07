Borsa: Milano +0,8%, sugli scudi Nexi e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - La Borsa di Milano (+0,8%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari sugli scudi Nexi e Unicredit (+7,6%), con la banca guidata da Andrea Orcel che ha chiuso il suo miglior semestre degli ultimi dieci anni. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 238 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale di 10 punti al 3,33%.

Corre Saipem (+3,5%) che riduce la perdita e torna alla redditività operativa. Bene anche Iveco (+4,7%) e Tim (+1,2%).

Tra le banche si mette in mostra Banco Bpm (+2,2%) che marcia in positivo insieme a Mps (+0,7%), Bper (+0,5%) e Intesa (+0,2%).

In rialzo il settore dell'energia con il prezzo del petrolio in aumento. Eni guadagna l'1% e Tenaris l'1,7%. Positiva Snam (+0,1%), con i ricavi del primo semestre che superano 1,5 miliardi di euro.

Non brinda Campari (-1,1%), nonostante la crescita a doppia cifra dei conti. In fondo al listino principale Diasorin (-2,3%). Male anche Italgas (-1,8%), dopo le performance positive delle precedenti sedute, e Pirelli (-1,4%). (ANSA).