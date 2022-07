Borsa: Europa chiude in cauto rialzo aspettando Fed

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Milano svetta con un rialzo di oltre l'1% (FtseMib +1,15%) ma gli altri listini restano cauti in attesa delle decisioni della Fed. Londra ha chiuso in progresso dello 0,66%, Parigi dello 0,84%, Francoforte dello 0,57% e MAdrid dello 0,7 per cento. (ANSA).