Borsa: Asia chiude positiva tra trimestrali e Fed

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Le Borse asiatiche chiudono positive mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali.

Fari puntati sulle decisioni della Fed sulla politica monetaria, in arrivo questa sera. Sui mercati restano i timori sull'andamento della crescita globale con i rischi di una recessione.

Tokyo (+0,22%) archivia la seduta in terreno positivo. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 136,92, mentre perde valore sull'euro a un livello di 138,80. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Shanghai (+0,1%), Shenzhen (+0,4%), Seul (+0,1%), Mumbai (+0,4%) mentre è in forte calo Hong Kong (-1,1%).

Sul fronte macroeconomico prevista la fiducia dei consumatori della Germania, Francia e Italia. Attesa anche la fiducia delle imprese italiane. Dagli Stati Uniti attesa la bilancia commerciale, gli ordini dei beni durevoli e la variazione settimanale delle scorte di petrolio. (ANSA).