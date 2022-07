A Viktor TK (CK Group) la Grande Stella d'Italia

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Victor TK Li, presidente di CK Group, ha ricevuto l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia, conferita dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, tramite il Console italiano a Hong Kong.

L'Ordine della Stella d'Italia è un riconoscimento attribuito agli stranieri per il loro straordinario contributo all'economia, alla cultura o alla ricerca scientifica del Paese.

Il titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine è stato assegnato a Victor Li per i suoi significativi risultati nel promuovere relazioni amichevoli e nel favorire i legami commerciali tra Italia e Hong Kong. Li Ka-shing, Senior Advisor di CK Group, era stato nominato Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel 2005, dall'allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi.

CK Group è uno dei maggiori investitori stranieri in Italia, in aziende come l'operatore di telecomunicazioni Windtre o Marionnaud (profumi e cosmetici), e Ista (servizi di gestione integrata dell'energia). (ANSA).