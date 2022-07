Piano gas, in deroga il taglio cala fino al -7%

(ANSA) - BRUXELLES, 26 LUG - In deroga il taglio ai consumi di gas può scendere dal -15% fino al -7%. E' quanto prevede il nuovo testo sul piano d'emergenza sul gas approvato in Consiglio Affari Energia questa mattina. La riduzione obbligatoria della domanda di 8 punti scatta "a condizione che gli Stati dimostrino che la loro interconnessione con altri Stati membri in capacità tecnica di esportazione rispetto al loro consumo annuale di gas nel 2021 è inferiore al 50% e che la capacità sugli interconnettori verso altri Stati membri è stata effettivamente utilizzata per il trasporto di gas a un livello di almeno il 90% fino al mese prima", si legge nel testo. (ANSA).