Caltagirone Editore: nel semestre risultato netto a 8,1 milioni

Caltagirone Editore chiude i conti del primo semestre 2022 con ricavi a 55,9 milioni di euro, in linea con i 55,8 milioni dello stesso periodo del 2021.

Risultati approvati oggi dal consiglio di amministrazione presieduto da Azzurra Caltagirone.

Il risultato netto è stato positivo per 8,1 milioni di euro. "Al 30 giugno 2021 era stato positivo per 16,2 milioni di euro anche - spiega la società - per effetto dell'utilizzo delle norme per il riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici delle attività immateriali a vita indefinita operato da alcune controllate".

La raccolta pubblicitaria del gruppo è cresciuta dello 0,9%. La contribuzione del settore internet al fatturato pubblicitario complessivo, considerando anche la pubblicità effettuata per conto terzi, è cresciuta del 10,6% attestandosi al 26,4%.

Nel periodo gennaio - maggio 2022 i siti web del network Caltagirone Editore hanno registrato 3,46 milioni di utenti unici giornalieri medi.

I costi operativi sono cresciuti del 6,3% attestandosi a 56,1 milioni di euro (52,7 milioni di euro al 30 giugno 2021). Il costo delle materie prime è cresciuto a causa dell'aumento del prezzo della carta dovuto alle attuali tensioni geopolitiche. Il costo del lavoro è cresciuto del 2,1% "per effetto di oneri non ricorrenti pari a 583 mila euro (289 mila euro al 30 giugno 2021) legati ad interventi posti in essere da alcune società del gruppo. Al netto di tali oneri il costo del lavoro registrerebbe una diminuzione dello 0,9% rispetto al corrispondente periodo del 2021". Gli altri costi operativi hanno registrato un incremento del 5,5% per effetto dei maggiori costi sostenuti per prestazioni e servizi.