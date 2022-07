Leonardo: contratto in Cina, due elicotteri per Xiangjiang

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La Xiangjiang General Aviation Development Company ha firmato in Cina un contratto per l'acquisizione di un elicottero AW139 e di un AW109 Trekker. Gli elicotteri verranno utilizzati da varie amministrazioni municipali della provincia di Hunan per svolgere missioni di elisoccorso, antincendio e sicurezza". Leonardo lo annuncia parlando di "nuova era nei servizi pubblici di elisoccorso e antincendio in Cina": per la società italiana dell'aerospazio, difesa e sicurezza "il progetto rappresenta un approccio nuovo, sostenuto da autorità pubbliche, per la creazione di una rete di elisoccorso e antincendio aereo a livello nazionale in Cina. La provincia di Hunan, con una popolazione di 66 milioni di abitanti e un PIL di 700 miliardi di dollari, è la prima in Cina ad aver riformato il proprio spazio aereo a bassa quota e ha aperto la strada ai servizi pubblici di elisoccorso con la costituzione della Xiangjiang", che "con una flotta mista composta dall'AW139 e dall'AW109 Trekker, entrambi in consegna entro il 2023, sarà in grado di svolgere un'ampia gamma di missioni di servizio pubblico, in vista di una futura crescita della flotta e delle capacità". (ANSA).