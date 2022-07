Il gas vola fino a 170 euro (+6,7%) con rischio tagli Gazprom

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Il prezzo dei future sul gas ad Amsterdam, benchmark europeo del costo del metano, accelerano dopo che Gazprom ha messo in guardia sul rischio che il blocco della turbina in arrivo dal Canada per via delle sanzioni possa costringere il colosso russo a ridurre dal 40 al 20% i flussi dal Nord Stream. I future sul listino olandese avanzano del 5,1% a 168 euro al megawattora, dopo aver toccato un massimo di 170,6 euro (+6,7%) (ANSA).