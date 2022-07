Borsa: Europa apre in calo con paura recessione,attesa per Fed

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Le Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana. Sui mercati permangono i timori per una recessione economica globale mentre si attendono le decisioni della Fed in materia di politica monetaria, in arrivo nel corso della settimana.

Apertura in calo per Francoforte (-0,53%), Parigi (-0,29%), piatta Londra (-0,04%) e Madrid (-0,37%). (ANSA).