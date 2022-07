Borsa: Asia chiude in calo, si guarda a prossime mosse Fed

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in calo mentre tra gli investitori aumentano i timori di una recessione globale. L'attenzione si concentra sulle prossime decisioni della Fed in tema di politica monetaria. Sui mercati resta centrale il tema della guerra in Ucraina e gli effetti della sanzioni economiche alla Russia.

In flessione Tokyo (-0,77%).Sul mercato valutario la divisa nipponica è in lieve rialzo sul dollaro a 136,43, e sull'euro a 139,13. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,51%), Shanghai (-0,47%), Shenzhen (-0,83%) e Mumbai (-0,68%). In controtendenza Seul (+0,44%).

Giornata scarna sul fronte dei dati macroeconomici. In arrivo dalla Germania l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese. (ANSA).