Qonto: acquisisce fintech tedesca Penta

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - La fintech Qonto annuncia l'intenzione di acquisire la tedesca Penta per dare vita a un nuovo soggetto del mercato europeo nei servizi di banking per Pmi, "con oltre 300.000 clienti e 900 dipendenti". Come spiega una nota, l'operazione dovrebbe essere completata nelle prossime settimane.

L'acquisizione di Penta, sottolinea il comunicato, consentirà a Qonto di accelerare ulteriormente la propria crescita in tutti i mercati e raggiungere l'obiettivo di "diventare la soluzione finanziaria preferita da un milione di Pmi e liberi professionisti in tutta Europa entro il 2025". Fondata nel 2017, Penta "è la principale soluzione digitale di business finance tedesca rivolta alle piccole e medie imprese", ditte individuali e liberi professionisti. L'azienda conta 50.000 clienti in Germania e 200 dipendenti, basati principalmente a Berlino e Belgrado. (ANSA).