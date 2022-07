Immobiliare:studio;mancano carte,200mila transazioni ferme

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Documenti mancanti, difformità fra i titoli edilizi e lo stato di fatto dopo le ristrutturazoni, , immobili antichi di cui non si trovano le carte. Per questo sono ferme 200mila transazioni immobiliari in Italia che potrebbero aggiungersi alle 750mila realizzate nel 2021. I dati emergono dal rappotto di Redd start up fondata da Riccardo Delli Santi e partecipata al 30% da Banca del Fucino, attiva nella a gestione dei documenti immobiliari tramite sistemi integrati di intelligenza artificiale (IA) e machine learning.

"Le cause più frequenti del mancato perfezionamento sono legate alla carenza documentale o all' esistenza di difformità tra i titoli edilizi e lo stato di fatto" sottolinea il rapporto.

"Di queste la maggior parte è relativa ad operazioni di ristrutturazione di immobili o complessi immobiliari i cui titoli sono risalenti nel tempo e quindi spesso non reperibili.

Ciò avviene in particolare nei centri storici e quindi ad immobili di pregio con una data di costruzione anteriore al 1967.

Questi ultimi sono teoricamente trasferibili ma non se ne può dimostrare la legittimità e quindi le pratiche edilizie relative vengono bloccate".

Tramite i sistemi di intelligenza Artificiale basati sulla lettura OCR (Optical Character Recognition), REDD è in grado di consultare in modo sistematico, rapido ed efficace vasti archivi e banche dati (quali il Catasto e i Piani Urbanistici), superando le più tradizionali e dispendiose metodologie di gestione documentale finalizzata alla Due diligence immobiliare.

Nei primi 6 mesi del 2022 la start up, diretta dall'Amministratore Delegato Alessio Toccarelli, ha realizzato, tramite i propri software, sovrapposizioni degli elaborati grafici di circa 45 mila mq e ha esaminato la documentazione riferita ad immobili aventi una superficie totale pari a circa 300 mila metri quadrati. Si tratta di un lavoro reso possibile da un team di soli 5 professionisti che nelle modalità tradizionali avrebbe richiesto, a parità di tempo, l'impiego di almeno 25 risorse. (ANSA).