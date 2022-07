Chiudere comunque l'iter parlamentare del disegno di legge sulla concorrenza, una delle riforme legate al Pnrr: a questo, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, è in corso un confronto tra i gruppi della oramai ex maggioranza in queste ore. Una delle ipotesi, su cui ci sarebbe già una intesa di massima, sarebbe quella di stralciare gli elementi ancora divisi, in particolare le misure sui taxi.