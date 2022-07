Borsa: Europa nervosa in attesa Bce, spread vicino 228 punti

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Le Borse europee si mostrano nervose in attesa della Bce con Milano che resta la peggiore (-1,5%) e che paga anche le tensioni politiche dopo le dimissioni del premier Mario Draghi. Tra le altre Piazze Francoforte perde lo 0,74%, Londra lo 0,53%, Parigi è piatta (+0,03%) così come Madrid (-0,02%).

Lo spread è in altalena è si riavvicina ai 228 punti, dopo un massimo di giornata a 232, con il rendimento del decennale italiano al 3,57%. Negativi i future su Wall Street. In deciso calo il petrolio con il wti che perde il 4,4% a 95 dollari al barile e il brent il 4,1% a 102,5 dollari. Il gas segna una flessione del 4,36% ad Amsterdam a 148,3 euro al megawattora (ANSA).