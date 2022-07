Bce:Pagani, scudo anti spread è un passo avanti

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "I criteri" per l'attivazione del nuovo scudo anti spread della Bce sono "un po' complicati" ma si tratta comunque di "un passo avanti importante" che crea "uno strumento permanente", un "framework che poi potrà essere modificato, rivisto, migliorato". Fabrizio Pagani già capo della Segreteria Tecnica del MEF e attualmente Global Head of Economics Muzinich & Co. docente Sciences Po -Parigi e Luiss, giudica con moderato ottimismo l'annuncio della Bce sul meccanismo Tpi. "Come ha detto la presidente della Bce Lagarde, la decisione di alzare i tassi dello 0,5%", seguendo un orientamento più da 'falco' e andando al di là delle aspettative di qualche settimana fa, "ha permesso un accordo sul Tpi all'unanimità". Si tratta, ha rimarcato Pagani, "di uno strumento permanente, non come il Qe o il Pepp, che può essere attivato per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato". Criteri che andranno comunque poi verificati sul campo e quindi passibili di miglioramenti. In ogni caso, nota, è un meccanismo che non prevede un automatismo ma delega al consiglio direttivo della Bce la decisione finale tenendo conto appunto il rispetto dei criteri di bilancio indicati dall'Ue, l'assenza di gravi squilibri macroeconomici, la sostenibilità del debito, l'adozione di politiche "solide e sostenibili.

(ANSA).