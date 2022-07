Webuild: commessa autostradale da 223 milioni dlr negli Usa

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Webuild si è aggiudicata un contratto autostradale da 223 milioni di dollari (212 milioni di euro) in Florida (Usa) tramite la controllata americana Lane. Il progetto - spiega il Gruppo in una nota - prevede la progettazione e la realizzazione di interventi per migliorare flussi di traffico e sicurezza della tratta autostradale I-275/I-4 Downtown Interchange, su cui già oggi transitano 200 mila veicoli al giorno. "Il nuovo contratto - prosegue Webuild - rafforza la presenza del Gruppo in Florida, confermando come mercato strategico il Nord America, che ha generato il 21% dei ricavi consolidati nel 2021 e che offre interessanti opportunità di sviluppo per il settore infrastrutture". (ANSA).