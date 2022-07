Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in ribasso a 199,6 punti

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Apertura in ribasso per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi sceso a quota 199,6 punti contro i 204 della chiusura di ieri. In calo di 6,2 punti base il rendimento annuo italiano al 3,251%, contro un ribasso medio di 2 punti degli analoghi titoli europei.

