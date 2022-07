Numismatica: due monete celebrano Autodromo di Monza e Sordi

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Due nuove monete emesse dal Tesoro e coniate dalla Zecca italiana celebrano l'Autodromo Nazionale di Monza e Alberto Sordi.

La prima moneta, in argento e con un valore nominale di 5 euro, è dedicata al centesimo Anniversario dell'Autodromo Nazionale Monza presentato come "uno dei circuiti più antichi, conosciuto al mondo come Il Tempio della velocità". È realizzata dall'artista incisore Antonio Vecchio, in versione Fior di Conio e ha una tiratura di 8.000 pezzi. Sul dritto raffigura un'opera del disegnatore inglese Michael Turner sul secondo Gran Premio d'Italia disputato il 10 settembre 1922.

La seconda moneta, dal valore nominale di 5 euro, fa parte della "Serie Grandi Artisti Italiani" e celebra la carriera cinematografica di Alberto Sordi. Sono stati proprio i collezionisti a sceglierne il soggetto attraverso un sondaggio online. La moneta, realizzata dall'artista incisore Claudia Momoni, è in bronzital cupronichel ed è stata coniata in versione proof in una tiratura di 10.000 pezzi. (ANSA).