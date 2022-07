Cambi: euro in lieve rialzo a 1,0236 dollari, occhi a Bce

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Avvio in lieve rialzo per l'euro sui mercati che ieri, martedì, ha toccato i massimi delle ultime due settimane. La moneta unica scambia a 1,0236 dollari (+0,08%) con il mercato che guarda alla riunione della Bce di domani, giovedì. Nelle ultime ore ha preso piede l'ipotesi di un aumento dei tassi più consistente, pari a 50 punti base. Uno scenario che ha permesso di riguadagnare terreno all'euro, sceso alla parità con il dollaro proprio per le attese di una Bce meno 'aggressiva' rispetto alla Federal Reserve Usa. In Asia lo yen si mantiene a 138 dollari. (ANSA).