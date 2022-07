Borsa: Milano inverte la rotta (-0,5%), pesano Intesa e Bper

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Piazza Affari gira in negativo dopo oltre mezz'ora di scambi (Ftse Mib -0,54%), frenata dalle vendite sui bancari Intesa (-1,76%), Bper (-1,43%) e Banco Bpm (-0,8%) e Unicredit (-0,52%). Stabile intorno a quota 198 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 7,3 punti base, contro una media europea di 2,5 punti in meno, al 3,238% nel giorno in cui il presidente del consiglio Mario Draghi riferisce al Senato in vista del voto di fiducia.

Pochi e limitati i rialzi, che interessano Diasorin (+0,91%), Tim 8+0,74%) ed Eni (+0,11%), con il greggio in calo dell'1,75% a 102,4 dollari al barile. Pesante Saipem (-3,1%). (ANSA).