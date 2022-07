Borsa: Milano conferma rialzo (+0,3%), Draghi in Senato

Piazza Affari conferma il rialzo segnato in apertura (Ftse Mib +0,3%) nel giorno in cui il presidente Mario Draghi riferisce in Senato in vista di un possibile voto di fiducia sull'Esecutivo. In calo a 198,2 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi con il rendimento annuo italiano in calo di 5 punti al 3,262%. Il listino è sorretto da Tim (+1,48%), insieme alle rivali europee dopo un report degli analisti di Bloomberg sulle opportunità di fusioni nel settore.

Segue Exor (+0,93%), a monte di Ferrari (-0,48%) e di Stellantis (+0,83%). Bene anche Diasorin (+0,95%), Mediobanca (+0,91%), Generali (+0,54%) ed Stm (+1%). Poco mosse Unicredit (+0,24%) e Intesa (-0,3%), deboli Bper (-0,73%), Mps (-0,79%) e Banco Bpm (-1,04%). Prese di beneficio su Saipem (-3,28%), congelata anche al ribasso. (ANSA).