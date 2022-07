Borsa: Milano cede (-0,2%), attende reazioni Senato a Draghi

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - E' stato temporaneo il rialzo di Piazza Affari nel corso dell'intervento del presidente del consiglio Mario Draghi in Senato. Il listino è girato di nuovo in negativo (Ftse Mib -0,21% a 21.651 punti) dopo che il Capo del Governo ha abbandonato l'aula per consentire il dibattito tra i senatori in vista del voto delle 19.30. Risale a 197 punti con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, così come si riduce a 12,2 punti il taglio del rendimento annuo italiano, che risale al 3,18%. Rallentano Unicredit (+0,55%), Banco Bpm (+1%) e Bper (+0,07%), mentre gira in negativo Intesa Sanpaolo (-0,1%). (ANSA).