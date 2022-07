Borsa: l'Europa chiude debole aspettando la Bce

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Seduta negativa per le Borse europee alla vigilia della attesissima riunione della Bce, che domani dovrà decidere di quanto aumentare i tassi -25 o 50 punti base - e dare indicazioni al mercato sullo scudo anti-spread.

Francoforte ha chiuso in calo dello 0,2%, Parigi dello 0,27% e Londra dello 0,44% in un clima di nervosismo per i rischi legati all'interruzione delle forniture di gas russo, alla vigilia della incerta riapertura del gasdotto Nord Stream. (ANSA).