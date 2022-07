Banca regionale sviluppo: perdita 207mln in trimestre

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Banca Regionale di sviluppo chiude il primo trimestre 2022 con un risultato negativo di euro 207.468,31 e una nuova erosione di capitale. Come si legge in una nota il valore del Patrimonio Netto risulta pari ad euro 12.733.666,53. I coefficienti di CET1, di TIER1 e di Total Capital Ratio hanno raggiunto il 17,68% a fronte di una soglia regolamentare (TSCR) del 15,00% e un valore atteso (P2G) del 15,60%. Il totale delle Perdite da Ripianare sottoposto all'Assemblea è pari ad euro 8.996.354,97.

Il CDA "proporrà agli azionisti di rinviare all'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022 ogni decisione in merito alle predette Perdite.

Il Collegio Sindacale, nelle prescritte osservazioni alla Relazionem" ha evidenziato il permanere delle cause principali del disequilibrio economico strutturale della Banca, con il conseguente prosieguo inerziale della riduzione del capitale, e che è prevedibile nel prossimo futuro un ulteriore aggravio del conto economico per le azioni programmate in vista della Fusione tra BRS e Banca di Credito Popolare ScpA".

Al contempo, secondo il Collegio Sindacale, la soluzione strutturale è già stata individuata dal CDA nella Fusione e il rinvio dell'assunzione dei provvedimenti volti a coprire le perdite è conforme alle previsioni normative vigenti e coerente con il percorso della Fusione.

