Petrolio: sempre sopra 100 dollari, Wti a quota 102,39

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Petrolio in calo ma sempre 'forte', sopra i 100 euro, in avvio di giornata dopo una fiammata dei prezzi ieri sera a New York. Il Wti scambia a 102,39 dollari al barile (-0,20%) mentre il Brent è a 105,88 dollari in calo dello 0,37%. (ANSA).