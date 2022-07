Borsa: Milano riduce calo (-0,1%), bene Saipem e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Riduce il calo Piazza Affari nbella prima ora di scambi, con l'ndice Ftse Mib che cede lo 0,1% a 21.164 punti. In calo il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 205,6 punti, sotto il livello della chiusura della vigilia, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,2 punti base al 3,284%.

Pochi i rialzi in un paniere tinto quasi completamente di rosso. Traaipem (+4,54%), dopo alcune sedute difficili, di cui Ubs è titolare del 5,7% dallo scorso 11 luglio. La affiancano Unicredit (+1,02%), Leonardo (+1,05%) e Intesa (+0,56%). Più cauta Bper (+0,38%), positiva Mps (+0,86%), fiacca Banco Bpm (-0,21%). Pesano Stm (-2,5%), Amplifon (-1,88%), Recordati (-1,6%), Interpump (-1,7%) e Ferrari (-1,43%). Prese di beneficio su Iveco (-1,15%) e Stellantis (-1,01%) dopo gli ultimi rialzi. Poco mossa Eni (-0,02%), con il greggio in rialzo (Wti +0,6% a 103,22 dollari al barile), debole invece Tenaris (-1%). (ANSA).