Gazprom, nuovo record di fornitura di gas alla Cina

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Il 17 luglio è stato stabilito un nuovo record per il volume giornaliero delle forniture di gas russe alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia". Lo ha reso noto Gazprom, secondo quanto riferisce la Tass. La compagna in precedenza ha comunicato che le forniture alla Cina sono crescite del 63,4% nella prima metà del 2022. Il capo di Gazprom, Alexei Miller, ha affermato che il programma per l'invio di gas sulle rotte orientali è stato accelerato e continuerà a crescere. L'accordo tra Russia e Cina attualmente prevede la fornitura di 38 miliardi di metri cubi l'anno.

