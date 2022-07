Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo nella prima seduta della settimana: la Borsa migliore è stata Amsterdam che ha chiuso in aumento dell'1,3%, seguita da Londra in crescita di un punto percentuale e Parigi positiva dello 0,9%.

Più caute Francoforte (+0,7%) e Madrid, che ha concluso in aumento dello 0,2%.

Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,13% a 21.169 punti. Cala lo spread a 206 punti base

(ANSA).