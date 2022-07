Bankitalia: Perrazzelli,rafforzata assistenza clienti banche

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - La Banca d'Italia ha avviato un progetto di rafforzamento dell'assistenza dei clienti delle banche. Lo annuncia la vice direttrice generale della Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli commentando la relazione sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie dell'istituto centrali. "Sulla base della positiva esperienza che abbiamo raccolto durante la pandemia con l'attivazione di una modalità diretta di dialogo con i cittadini - in linea con quanto già ealizzato da Ivass, Agcom e Agcm - abbiamo avviato un progetto per il rafforzamento dell'ascolto dell'utenza attraverso soluzioni facili da usare che tengano conto delle diverse esigenze degli utenti, non sempre dotati di elevate competenze digitali". "Pensiamo così - ha detto - di affiancare a soluzioni tradizionali quali il "numero verde" contact center con tecnologie più innovative, introducendo strumenti di chat bot a supporto dell'helpdesk, in modo da rendere l'assistenza più immediata e diretta".

La vice dg ha quindi ricordato come "l'attività di gestione degli esposti svolta dalla Banca d'Italia sembrerebbe piuttosto conosciuta tra i cittadini e di questo non possiamo che essere soddisfatti. Di recente, abbiamo condotto una survey all'esito della quale risulta che oltre il 55 per cento degli intervistati dichiara di sapere che è possibile presentare un esposto alla Banca d'Italia". "Sappiamo, tuttavia, che questa è una fotografia parziale", "la metà di coloro che si dichiarano informati ritiene, infatti, erroneamente che la Banca d'Italia possa entrare nel merito delle singole controversie tra banche e clientela e possa richiedere alla banca, ad esempio, di concedere il prestito che il cliente lamenta essergli stato negato". (ANSA).