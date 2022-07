Revolut:supera 20mln clienti, in Italia oltre 850mila

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'app Revolut arriva in Italia a oltre 850.000 clienti retail, con una crescita del 750% negli ultimi tre anni su un totale mondiale che ha superato i i 20 milioni di clienti retail. L'azienda, spiega una nota, ha recentemente lanciato un'integrazione per i clienti italiani, che dallo scorso febbraio possono pagare tutti gli avvisi pagoPA tramite app senza alcuna commissione.

Revolut conta oramai 5.000 dipendenti in tutto il mondo.

Nell'ultimo anno, l'azienda ha aperto diversi uffici in località come New York, Tokyo, Madrid, Barcellona, Parigi, Città del Messico, Berlino, Budapest e Bucarest. Inoltre, verranno inaugurati nuovi uffici a Mumbai e Bangalore entro la fine dell'anno. (ANSA).