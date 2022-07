Rcs, Cairo ricompra la sede di via Solferino da Blackstone

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - La Rcs di Urbano Cairo ricompra da Blackstone via Solferino, la sede del Corriere della Sera ceduta dalla casa editrice al fondo Usa nel 2013. Viene messa così la parola fine alla controversia sulla vendita a Blackstone nel 2013 del complesso immobiliare nel centro di Milano che si sviluppa fra via Solferino, via San Marco e via Balzan.

L'accordo transattivo comporta la reciproca rinuncia a tutte le azioni legali e Rcs corrisponderà un contributo di 10 milioni alle spese sostenute da Blackstone. Inoltre il gruppo editoriale acquisterà, per 59,9 milioni, l'immobile di via Solferino, La sede storica del Corriere della Sera è una parte del complesso immobiliare era stato ceduto nove anni fa a Blackstone per 120 milioni di cui 30 milioni relativi all'immobile che oggi Rcs riacquista. (ANSA).