Petrolio: chiude in rialzo a New York a 97,59 dollari

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,9% a 97,59 dollari al barile. La settimana si chiude però in con un calo del 6,9% sulla scia dei timori per un rallentamento dell'economia mondiale con i rialzi dei tassi di interesse della Fed per fermare la volata dell'inflazione. (ANSA).