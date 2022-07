Borsa: Milano tiene (+1,5%), balzo Iveco, Pirelli e Leonardo

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Si mantiene in rialzo Piazza Affari al traguardo di metà seduta anche se al di sotto dei massimi della mattinata. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,5% mentre scende a quota 210 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,9 punti base al 3,245%. Il mercato ha assorbito il colpo della salita al Quirinale di Mario Draghi nella vigilia, per consegnare le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che le ha respinte, rinviando la questione della fiducia alle Camere. Un segnale che tra gli investitori viene visto come una possibile ricomposizione della maggioranza intorno allo stesso Draghi.

Nel frattempo le vendite di auto in giugno hanno messo le ali ai piedi di Pirelli (+3,54%) e Stellantis (+1,97%), ma la migliore è Iveco (+4,86%), all'indomani dell'accordo con Hyundai per i bus a idrogeno. Seguono Enel (+2,84%), che insieme a Intesa (+1,68%), ha perfezionato ieri l'acquisizione della Fintech Mooney da Cvc annunciata lo scorso 23 dicembre dopo il via libera da Bruxelles lo scorso 20 giugno. Acquisti anche su Interpump (+2,72%), Leonardo (+2,59%), Stm (+2,32%) e Banco Bpm (+1,54%). Cauta Bper (+0,08%), fiacca invece Uniredit (-0,13%) girata in negativo. Sotto pressione Saipem (-27,56%) che ha concluso l'aumento di capitale con l'intervento delle banche, alcune delle quali hanno annunciato l'imminente avvio di oltre il 67% delle azioni inoptate rilevate, pari al 29,6% dell'intera offerta da 2 miliardi. In forte calo anche Moncler (-3,63%), frenata insieme al resto del settore in Europa dal rallentamento della Cina. (ANSA).