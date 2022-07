Borsa: Milano azzera rialzo, spread sale a 217, debole Tim

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Azzera il rialzo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi portandosi in parità (Ftse Mib invariato a 20.554 punti). Sale intanto a quota 217 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1 punto al 3,24%, mentre perdono in media 7 punti i rendimenti degli anbaloghi titoli europei.

Sul paniere milanese dei grandi titoli svettano Enel (+1,82%), Hera (+1,73%), Amplifon (+1,54%), Stm (+1,31%) e Pirelli (+1,21%). Bene Eni (+0,88%), mentre non fa prezzo Saipem (-20% teorico), ad aumento di capitale concluso. Lascia sul campo il 2,35% Tim, difficoltà anche per Moncler (-2,41%), Nexi (-1,41%) e Campari (-0,97%). Segno meno per Mediobanca (-0,74%), Unicredit (-0,68%), Bper (-0,31%), positive invece Banco Bpm (+0,4%) e Intesa (+0,67%). (ANSA).