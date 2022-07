Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,11% a 20.581 punti. Apertura positiva per le principali borse europee. Parigi e Francoforte guadagnano entrambe lo 0,34%, la prima a 5.935 punti, la seconda a 12.562 punti. Positive anche Londra (+0,44% a 7.070 punti) e Madrid (+0,26% a 7.823 punti).