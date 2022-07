Milano accelera (+1,7%), sprint Pirelli, Enel e Intesa

Accelera ulteriormente Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,7% a 20.900 punti. Scende a 212,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 1,4 punti al 3,22%, dopo il rinvio della fiducia al Governo Draghi al Parlamento da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In luce Pirelli (+4,36%), spinta insieme a Stellantis (+2,7%) dalle vendite di auto in Italia, Francia e Germania. Corrono Intesa (+3,07%) e Banco Bpm (+2,82%), serguite da Bper (+1,67%) e Unicredit (+1,35%). Bene Eni (+1,35%), pesa Saipem (-23,76%) ad aumento di capitale concluso