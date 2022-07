Borsa: Europa positiva con futures Usa, Milano rimbalza a +1%

Borse europee positive nell'ultima seduta della settimana, contrassegnata dal rallentamento dell'economia in Cina a causa del Covid (Pil +0,4% nel secondo trimestre contro un rialzo atteso dell'1%). Milano, Madrid e Francoforte (+1,13% tutte) sono le migliori, seguite da Londra (+0,64%) e Parigi (+0,36%). In calo a 212,9 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano che perde 0,5 punti base al 3,232%. Positivi i futures Usa in vista delle vendite al dettaglio, dell'indice manifatturiero dello Stato di New York e della produzione industriale e manifatturiera di giugno.

Poco mosso il greggio (Wti +0,06% a 95,85 dollari al barile), riduce il calo il gas (-0,45% a 174,25 euro al MWh ad Amsterdam), mentre si confermano deboli i metalli a partire dal ferro (-7,32% a 664,5 dollari la tonnellata) e dall'acciaio (-4,24% a 3.704 dollari la tonnellata) a causa del calo della domanda in Cina. Migliora l'euro, che supera il dollaro di 0,32 centesimi rispetto alla parità raggiunta.

Positivi gli automobilistici Volvo (+2,18%), Renault (+2,12%), Bmw (+1,7%) e Stellantis (+1,6%) dopo i dati sulle vendite di auto in Italia, Francia e Germania, mentre il dato sul Pil cinese affossa il comparto del lusso, da Burberry (-5,34%) a Richemont (-4,58%) e Moncler (-2,16%) in Piazza Affari. Corrono invece i produttori di semiconduttori Be (+3,69%), Asml (+3,05%) ed Stm (+2,08%). Acquisti sui petroliferi TotalEnergies (+1,7%), Bp (+1,54%), Shell (+1,34%) ed Eni (+0,77%), mentre Saipem (-23,61%) scivola nuovamente dopo la conclusione positiva dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

Positivi i bancari Intesa (+2,95%), CaixaBank (+2,64%), Sabadell (+2,6%), Banco Bpm (+2,51%),NatWest (+2,42%), Santander (+1,84%), Commerzbank (+1,64%) e Unicredit (+1,58%).