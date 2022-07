Borsa: Europa in rialzo, futures Usa positivi, Milano +1,5%

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Si confermano positive le principali borse europee dopo 3 ore di scambi. Francoforte (+1,71%) e Milano (+1,5%) sono le migliori, seguite da Londra e Madrid (+1,05% entrambe), mentre resta indietro Parigi (+0,73%).

Positivi i futures Usa in vista delle vendite al dettaglio, dell'indice manifatturiero dello Stato di New York e della produzione industriale e manifatturiera di giugno. Pesa il rallentamento dell'economia in Cina a causa del Covid (Pil +0,4% nel secondo trimestre contro il +1% atteso). Stabile a quota 213,3 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,7 puntri al 3,253% dopo cill rinvio alle Camere della fiducia al Governo Draghi.

Poco mosso il greggio (Wti +0,28% a 96,05 dollari al barile), ancora sotto quota 100 dollari, amplia il calo il gas (-2,82% a 170 euro al MWh ad Amsterdam), deboli i metalli con il calo della domanda in Cina. Il rame perde il 2,12% a 7.170 dollari la tonnellata, il ferro il 7,32% a 664,5 dollari la tonnellata e dall'acciaio il 4,24% a 3.704 dollari la tonnellata. Risale l'euro a 1,0043 dollari, stabile invece la sterlina a 1,183 dollari.

Corrono gli automobilistici Renault (+5,84%), Volvo (+5,66%), Volkswagen (+3,63%) e Stellantis (+2,8%) dopo i dati sulle vendite di auto in Italia, Francia e Germania, che favoriscono anche Pirelli (+4,15%) e Continental (+4,08%).

Soffrono con la Cina Richemont (-5,29%) e Burberry (-6%) le trimestrali migliori delle stime. Giù anche Moncler (-2,39%), mentre salgono i produttori di semiconduttori asm-Osram (+5,46%), Asm (+4,44%) ed Stm (+2,27%). Bene i petroliferi TotalEnergies (+2,54%), Bp (+2,4%), Shell (+2,21%) ed Eni (+0,98%), giù Saipem (-23,6,58%) dopo l'aumento di capitale.

Acquisti sui bancari Sabadell (+2,84%), CaixaBank (+2,88%), NatWest (+2,37%), Banco Bpm (+1,94%), Intesa (+1,84%) e Commerzbank (+1,22%). (ANSA).