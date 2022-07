Borsa: Asia in ordine sparso dopo Pil Cina, Tokyo +0,54%

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Borse in ordine sparso in Asia e Pacifico dopo l'andamento del Pil cinese sotto le attese degli analisti. Tokyo ha guadagnato lo 0,54%, Taiwan lo 0,78% e Seul lo 0,37%. In calo Sidney (-0,68%), dove pesano i titoli estrattivo minerari, con il crollo del rame (-2,5%) sceso ai minimi dal novembre del 2020. Segno meno per Hong Kong (-2,2%) e Shanghai (-1,04%), ancora aperte insieme a Singapore (+0,08%) e Mumbai (+0,18%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street ad eccezione di quelli su Piazza Affari (+0,13%) e Madrid (+0,57%). Dopo le immatricolazioni di auto in Italia, Francia e Germania sono attesi dati sull'inflazione in Italia e sulla bilancia commerciale dell'Eurozona. In arrivo dagli Usa le vendite al dettaglio, l'indice manifatturiero dello Stato di New York e la produzione industriale e manifatturiera di giugno.

Si mantiene sotto quota 100 dollari al barile il greggio americano, scivolano i metalli con il ferro in calo dell'8% a 660 dollari la tonnellata e l'acciaio del 5,5% a 3.653 dollari la tonnellata per effetto della minor domanda in Cina, mentre il gas risale a 174 euro al MWh ad Amsterdam, restando però in territorio negativo (-0,64%). Invariato l'euro in parità con il dollaro, stabile la sterlina, debole lo yen, che scende a 138,73 unità per biglietto verde. Una circostanza che sostiene i titoli dei grandi esportatori come Toyota (+1,31%) e Sharp (+0,35%).

