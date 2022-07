A Petralia Sottana torna il il Workshop in Applied Economics

(ANSA) - PETRALIA SOTTANA, 15 LUG - Dopo due anni di pandemia, il Workshop in Applied Economics ritorna a Petralia Sottana (Palermo). Più di 50 economisti, professori e ricercatori, provenienti da tutto il mondo popoleranno il centro storico di Petralia Sottana. Il work-shop è organizzato da un Comitato scientifico internazionale che vede impegnati Shanker Satyanath (New York University), Maria Carreri (University of California San Diego), Francesco Drago (Università di Catania) e Decio Coviello (HEC Montreal Canada).

L'edizione 2022, che si svolgerà dal 21 al 26 luglio nell'ex Convento dei Padri Riformati, prevede un programma molto intenso.

Sono tante le tematiche di natura economica in discussione: dalle disuguaglianze, alle politiche monetarie e di commercio internazionale, all'impatto della migrazione, all'istruzione, politiche economiche, mercati del lavoro, corruzione, crimine ed effetto delle elezioni, della giustizia, del sistema politico.

Il dibattito si può seguire sul sito web: https://wp.nyu.edu/petralia2022/.

Quest'anno il Comune di Petralia Sottana ha organizzato un momento di conoscenza aperto a tutti. L'idea è di creare un ambiente di condivisione in cui i protagonisti racconteranno perché Petralia, quali sono le tematiche principali del workshop e quanto il paese sia il centro di interazioni internazionali.

L'evento è in programma il 22 luglio alle ore 18 nel cineteatro Grifeo. (ANSA).