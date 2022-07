Taxi: riunione di maggioranza con Giovannini

E' ripresa la protesta dei tassisti che anche oggi bloccano Via del Corso nei pressi di Palazzo Chigi, fronteggiati da un cordone di polizia, scandendo slogan contro il governo e Uber. Sono stati accesi fumogeni ed esplosi petardi. Blindate dalle forze dell'ordine le vie di accesso ai palazzi istituzionali. I tassisti chiedono lo stralcio dell'art.

10 del ddl concorrenza, che affronta il tema della liberalizzazione del settore, unitamente alla riapertura di un tavolo di confronto con l'esecutivo.



Intanto è in corso alla Camera una riunione di maggioranza alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Sul tavolo l'art. 10 del ddl concorrenza, in esame alla commissione Attività produttive, che affronta il tema della liberalizzazione del settore taxi.

L'ipotesi è quella di una riformulazione del testo.