Mbda: accordo con Aid su missili Camm-Er e Storm Shadow

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa, Nicola Latorre, e l'amministratore delegato di Mbda Italia, Lorenzo Mariani, nel quadro della collaborazione avviata nel 2020, "hanno firmato un accordo finalizzato allo sviluppo di un nuovo reparto per l'integrazione di parti piriche del Missile CAMM-ER e per l'ammodernamento di mezza vita del Missile Storm Shadow. Presso lo stabilimento militare di Noceto di Parma saranno, infatti, effettuate lavorazioni sui sistemi d'arma commissionati da Mbda Italia, garantendo al consorzio europeo la proprietà della Design e Manufacturing Authority".

L'accordo, viene spiegato, "prevedrà, tra l'altro, interventi infrastrutturali presso lo Stabilimento di Noceto nel 2023, finalizzati a realizzare le produzioni previste permettendo il collaudo degli stessi entro il 2024". Per Lorenzo Mariani "la firma di oggi dimostra ancora una volta il grande spirito di collaborazione che Mbda condivide con il cliente italiano e con le istituzioni della difesa italiana e conferma la grande sinergia con l'Agenzia Industrie Difesa. Si tratta di un primo significativo passo per avviare una collaborazione di più ampio respiro con l'Agenzia, per garantire la sovranità nazionale su attività di importanza strategica. Il sito di Noceto sarà complementare a quello di Aulla dove già da tempo Mbda effettua le lavorazioni piriche sui propri sistemi".

"I risultati già resi possibili dalla realizzazione di precedenti importanti programmi internazionali presso l'unità produttiva di Noceto - commenta Latorre - ci permettono di sviluppare ulteriormente l'alto livello di qualità delle nostre linee produttive. Il consolidamento della collaborazione con Mbda Italia, società leader del settore, rappresenta un motivo di orgoglio e consente ad Aid di incrementare le collaborazioni con i principali stakeholders che operano nel settore della Difesa, confermando così la prospettiva strategica dell'Agenzia". (ANSA).