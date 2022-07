Borsa: Milano scivola -2,5%, la peggiore in Europa

Piazza Affari supera la boa di metà giornata in peggioramento: in un clima già pesante su tutte le Borse europee, rimane la peggiore. Anche sulle tensioni politiche, il listino di Milano cede il 2,5%, seguita da Madrid che perde l'1,6%. Le altre Borse del Vecchio Continente sembrano attendere i dati statunitensi, tra i quali i prezzi alla produzione e le richieste di disoccupazione. Parigi e Francoforte cedono l'1,1%, Londra lo 0,8% e Amsterdam lo 0,2 per cento.

In Piazza Affari sempre male Tim che perde il 4,5% e A2a ed Hera in calo di oltre quattro punti percentuali. Pesanti le banche sulla risalita dello spread e la forte tensione sui titoli di Stato, con Banco Bpm che scende del 4,9%, Intesa del 4,4% e Unicredit di quattro punti.