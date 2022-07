Borsa: Milano cade a -3,1%, spread a 215 punti

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Non si arresta la caduta di Piazza Affari con le tensioni politiche e una crisi di governo sempre più vicina. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,1% a 20.637 punti. Tra i peggiori, in un listino che per la gran parte è tinto di rosso, Banco Bpm (-5,64%), Tim (-5,4%), Enel (-5,2%).

Lo spread tra i Btp e Bund è a 215 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,34%. (ANSA).