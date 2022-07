Borsa: Milano -2%, spread corre a 212 punti

Piazza Affari peggiora ancora: l'indice Ftse Mib cede il 2% facendo nettamente peggio degli altri listini europei che vanno dal calo dell'1,2% di Madrid allo 0,2% di Amsterdam.



Sempre più violenta la tensione sui titoli di Stato di tutti i Paesi europei, con il Btp italiano che è comunque il peggiore in rialzo nei rendimenti di 23 punti base a un tasso del 3,35% e lo spread con il Bund tedesco a 10 anni che ha toccato quota 212.



Gli operatori guardano ai venti di crisi sul governo e in Borsa a Milano, dove l'indice Ftse Mib è sceso sotto i 21mila punti, tra i titoli principali vanno male soprattutto Tim, che cede il 5%, e le banche con Unicredit e Intesa in perdita attorno ai quattro punti percentuali.